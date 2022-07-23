Galatasaray çift koldan

Kazımcan Karataş, Abdülkerim Bardakçı, Sergio Oliviera'nın ardından Leo Dubois ve Haris Seferovic transferleriyle ses getiren Galatasaray, iki nokta takviye için bastırıyor. Aslan orta saha ve sağ kanat transferi için düğmeye bastı. Cim-Bom, orta saha oyuncusu Nadiem Amiri ve sağ kanat için de Umaro Embalo için teklif yaptı. Sarı-kırmızılı kurmaylar, Alman ekibi Bayer Leverkusen'e Amiri için satın alma opsiyonu ile kiralama teklifi yaptı. 25 yaşındaki orta saha Nadiem Amiri, Genoa ve Bayer Leverkusen'de toplam 32 maçta forma giydi ve 2 gol ile 4 asist yaptı. Aslan, Benfica U-21 takımında forma giyen Embalo'yu da Portekiz ekibinden kiralamak istiyor. 21 yaşındaki Embalo, Benfica'nın ikinci takımında 31 maçta süre aldı, 4 gol attı.



AMİNE HARİT HAMLESİ GELİYOR

Galatasaray'ın on numara transferi listesinde ilk sırada yer alan Amine Harit konusunda önemli adımlar atıldı. Sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcunun bonservisini almak için Schalke 04'le anlaşma sağladı. 25 yaşındaki oyuncunun bonservisi için Schalke 04'le 4 milyon Euro'ya el sıkışıldığı belirtildi. Yıllık 3.5 milyon Euro isteyen oyuncuyla kulüp arasında pazarlıklar sürüyor. Süper Lig devi oyuncuya 2 milyon 500 bin Euro teklif etti ayrıca 1 milyon Euro başarı bonusu önerdi. Geçen sezon Marsilya formasını 33 maçta giyen Harit, 5 de gol attı. Amine Harit, 14 kez Fas Milli Takımı'nda oynadı.

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