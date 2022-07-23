Hakan Çalhanoğlu İnter’le yola devam

Serie A'da geçirdiği 4 sezonun ardından formasını giydiği Inter'den ayrılacağı iddia edilen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun kaderi belli oldu. İngiliz ekibi Manchester United'a transfer olacağı iddia edilen Milli oyuncu, MANU'nun tercihini Eriksen'den yana kullanmasıyla kulübünde kalıyor. Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen'in Manchester United'a transfer olmasının ardından tüm planları yıkılan Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'de kalma kararı aldığı belirtildi. Yıldız oyuncu, geçtiğimiz sezon Inter formasıyla 46 resmi maçın 42'sinde ilk 11'de yer aldı ve toplam 3357 dakika süre aldı. 28 yaşındaki milli yıldız bu karşılaşmalarda 8 gol ve 13 de asistle skora katkıda bulundu.

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