KSK avantajlı gitti

TFF 3. Lig 1. Grup'ta Karşıyaka, yeni sezon öncesi eksiksiz tam kadro ile Bolu kampına gitmenin avantajını yaşadı. Ligde birçok rakip tepeden tırnağa yeni kadro oluşturmak zorunda kalırken elinde geçen sezondan hazır bir takım olan Karşıyaka, 6 yeni transferini de kamp dönemine yetiştirdi. Abdülkadir hariç geçen sezonki bütün as kadrosunu koruyup Mustafa Aşan, Cenk, Metin'le sözleşme yenilemişti. Dış transferde de ligin son yıllardaki en golcü isimlerinden forvet Emre Gemici, kanat Okan Baydemir, orta saha Onur Kolay'ı renklerine başlayan Kaf-Kaf, genç isimleri de kadroya dahil etmişti.



KEREM PALA DA KATILDI

Geçen sezon ikinci yarıda takımda yer alıp kalitesini kanıtlayan forvet arkası Kerem Pala ile Altınordu altyapısından genç orta saha Polat Abay ve genç kaleci Enes Kalyoncu'yu renklerine bağlayan Karşıyaka, kamp dönemini 31 kişilik hazır kadroyla geçirecek. Tüm hazırlık maçlarını lig kadrosuyla oynayacak Karşıyaka, bu maçlardaki ihtiyaca göre takıma başka takviye yapılıp yapılmayacağına karar verecek. Eli güçlenen teknik direktör Erman Güraçar, takımına Bolu'da kondisyon yükleyerek sezona hazırlayacak.

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