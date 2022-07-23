Menemen’de yeni dönem

Spor Toto 1. Lig'den İkinci Lig'e düşen Menemenspor'da uzun süredir beklenen devir gerçekleşti. Kulübün önceki akşam gerçekleşen kongresinde dernek yönetimi ve A.Ş, İzmir'de inşaat, otomotiv, mühendislik, turizm, sigorta, medya ve spor sektörlerinde faaliyet gösteren Ekmas Group'a devredildi. Menemenspor Sportif Faaliyetler Anonim Şirketi ismini alan kulüp, yeni sezonda ligde Menemen Futbol Kulübü olarak mücadele edecek. Menemen Futbol Kulübü başkanlığına Ekmas Group şirketlerinde üst düzey yöneticilik yapan Bahri Ekmekçioğlu getirildi. Yeni adıyla Menemen FK, çok kısa bir süre içerisinde idari ve teknik yapılanmasını tamamlayacak, şirketin başına bir CEO (İcra Kurulu Başkanı) atanacak.



CEO TEK SORUMLU OLACAK

CEO, A Takım başta olmak üzere tüm Akademi, futbol okulları, transfer, teknik kadro seçimi, sponsorluklar ve bütçeden tek sorumlu olacak. Menemen Spor Kulübü Derneği de resmi kimliğini aynı isimle taşımaya devam edecek. Taraflar arasında imzalanan protokol uyarınca kulübün sarı-lacivert renkleri değişmeyecek, armasının da ana hatları korunacak. Takım, maçlarını Menemen İlçe Stadı'nda oynamaya da devam edecek.



TAHİR ŞAHİN DEVRİ KAPANDI

Menemenspor'da Onursal Başkan olarak görev yapan Tahir Şahin devri gerçekleşen devir işleminin ardından resmen sona erdi. Tahir Şahin ve Bahri Ekmekçioğlu devir işlemlerinin sonrası birlikte poz verdi. Şahin, "Menemenspor'a hizmet bitmez. Hiç bir zaman desteğimizi esirgemeyiz" açıklamasını yaptı.





TEKNİK PATRON AYGÜN TAŞKIRAN İSTİFA ETTİ

Menemenspor kulübünde kısa bir süre önce Tahir Şahin tarafından teknik direktör olarak takımın başına getirilen teknik direktör Aygün Taşkıran istifa etti. Taşkıran'ın devir işlemi sonrası yeni yönetimin önünü açmak için görevini bıraktığı öğrenildi. Menemen FK Başkanı Bahri Ekmekçioğlu, kısa sürede takımın başına bir CEO getirerek, yeni teknik patronu belirleyecek.



■ BURAK HAKERLER