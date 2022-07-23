Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar kampında sürdürürken, takımın tecrübeli futbolcusu Tolga Ünlü önemli açıklamalarda bulundu. Sözleşmesi sona eren 6 yerli oyuncu ile birlikte yeniden Altay'a imza atan 32 yaşındaki sağ bek, "Önceliğim hep Altay'dı" diye konuştu. Tolga, "Bir alt lige düşmenin moral bozukluğu ile herkes kendine zaman tanıdı. O dönem kalıp kalmamak adına bir düşüncem yoktu, ailemle vakit geçirmem geriyordu. Yeni projeler kafama yattı. Allah'a şükür her şey iyi gelişti ve Altay'da kaldım" dedi. Birlik ve beraberlik çağrısında bulunan Tolga Ünlü, "Burada birlik olmamız gerekiyor. Zaten imza atmadan bu birlikteliğin sağlandığını gördüm. Takımımızda gençlerimiz de var. Elimizden geldiği kadarıyla genç futbolcularımıza iyi örnek olacağız. Gençlerin motive olması bizi de motive etti ve mutlu etti. Aile ortamına kavuştuk. Kaçırdığım idmanlar oldu, onları telafi etmeye çalışıyorum. Sezon başına kadar hepimiz hazır olacağız" yorumunu yaptı.

POKO'DAN ÜMRANİYE'YE RET

ALTAY'DA yönetimin sözleşme yenilemek istediği Andre Poko'ya Süper Lig'in yeni ekibi Ümraniyespor talip oldu. Siyah-beyazlı ekiple sözleşmesi sona erdikten sonra kendisine kulüp arayan Gabonlu orta saha, İstanbul ekibiyle anlaşma sağlayamadı. Poko, Ümraniye yönetiminin yıllık 300 bin Euro'luk teklifini yeterli bulmayarak, sözleşme imzalamaya yanaşmadı. Siyah-beyazlı yönetimin ise Gabonlu için umudu sürüyor.