Akhisar Belediye potada gaza bastı

Geçen sene TBL'den düşen ve yeni sezonda Türkiye Basketbol Erkekler 2. Ligi'nde (TB2L) mücadele verecek Akhisar Belediye Basketbol Kulübü altyapısından yetişmiş ribaunt oyuncusu Gökhan Keser ile anlaşma sağladığı bildirildi. Kısa forvet Gökhan, kulüp başkanı Ali Merde ve başkan yardımcısı Yılmaz Akar'ın da katıldığı törenle 1 yıllık sözleşme imzaladı. Akhisar Belediye, İstanbul Basket, İTÜ, Afyon Belediyespor, İnegöl Belediye, Söğütsen Seramik, Rota Koleji, Erzurum BŞB, Nazilli Belediye, Yeni Sincan SK ve son olarak Saray 1953 SK'da forma giyen 33 yaşındaki basketbolcu, önceki yıllarda 4 şampiyonluk yaşadı. Bir sezon MVP, 5 sezon en iyi 5, 2 sezon en iyi forvet seçilen 1.98 metre boyundaki Gökhan, 10 sezon TBL'de forma giydi.

TECRÜBELİ BİR İSİM DAHA

Akhisar Belediye Basketbol Kulübü, tecrübeli bir ismi daha kadrosuna kattı. Yeşil-beyazlılar, 29 yaşındaki oyun kurucu Onat Gür Eroğuz ile anlaşma sağladı. Daha önce Bornova Belediye, Manisa BŞB, Tire Belediye, Kuşadası Belediye, Rota Koleji, Mavişehir SK, Ege Üniversitesi SK, Çorlu Belediye ve son olarak İstanbul Beylikdüzü'nde forma giyen 1993 doğumlu 2 metre boyundaki guard ile 1 yıllık sözleşme imzalandı. Onat, geçen sezon 4.25 sayı, 5.13 ribaund, 1.31 asist ortalamaları yakaladı. ■ KENAN MOLLA