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Haberler Spor Çağlar 5 vakit namaz kılıyor

Çağlar 5 vakit namaz kılıyor

24.7.2022

Çağlar 5 vakit namaz kılıyor

PREMİER Lig'de Leicester City forması giyen milli stoper Çağlar Söyüncü, Times'a verdiği röportajda 5 vakit namaz kıldığını belirterek Ramazan ayında orucu aksatmadığını söyledi.

Söyüncü, "Günde beş vakit namaz kılmaya çalışıyorum. Ramazan'da ilk günler biraz zor geçiyor ama Allah yardımcımız oluyor. Çocukluğumdan beri oruç tutuyorum, hayatımın bir parçası" diye konuştu. Milli futbolcumuz ayrıca Türkiye'de her takım taraftarının kendisine destek vermesi nedeniyle çok mutlu olduğunu belirterek, "Türkiye'de seviliyorum, beni destekliyorlar. Altınordu'dan değil de Beşiktaş'ta oynayarak gelseydim, beni sadece Beşiktaşlılar severdi. Ama 2. Lig takımından geldiğim için beni herkes seviyor" diye konuştu.

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