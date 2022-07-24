Salihli’den Voleybol Lisesi’ne yeni yıldız

GEÇTİĞİMİZ yıllarda 10 öğrencisini Türkiye'nin ilk tematik Spor Lisesi olan Ankara Voleybol Spor Lisesi'ne gönderen Salihli Kudret Demir Ortaokulu, bu yıl da 1 öğrencisini göndermenin onurunu yaşıyor. 45 kız, 45 erkek öğrencinin alınacağı sınavda büyük başarı gösteren Kudret Demir Ortaokulu öğrencisi Ecrin Üçtaş, parkur rekoru kırarak Türkiye Voleybol Federasyonu Ankara Spor Lisesi'ne girmeye hak kazandı. Ankara TVF Spor Lisesi sınavında parkur rekoru kırarak kazanan Ecrin Üçtaş, bu başarıda kendisine hep destek olan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, okul müdürü Fatih Akın, müdür yardımcısı Ertuğ Gözaydın, beden eğitimi öğretmenleri Cenk Diril, Aytaç Akyıldız, Ezgi Ünkaya, Tacettin Arslan ve Duygu Topçu ile en büyük destekçisi olan ailesine teşekkür etti. ■ EMRE SAÇLI

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