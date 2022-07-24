Satrançta erkek ve kız takımı Avrupa ikincisi

YUNANİSTAN'IN Selanik şehrinde düzenlenen 2022 Avrupa Genç Takımlar Satranç Şampiyonası'na katılan Türkiye milli takımı gurur kaynağı oldu. Erkekler 12 yaş genelde Avrupa ikincisi olurken, 18 yaş kızlar takımı da ikincilik kürsüsüne çıkarak gümüş madalya ve kupayı Türkiye'ye kazandırdı. Dört kategoride takım olarak düzenlenen turnuvada toplamda 53 ülke mücadele etti. Erkekler averajla ikinci olurken kızlar takımı da ikincilik kürsüsüne çıkarak gümüş madalya ve kupa kazandı.

KIZLARDA 2, erkeklerde ise 1'i yedek 5 oyuncuyla birlikte şampiyonaya katıldıklarını anlatan milli takım antrenörü Volkan Sevgi, elde ettikleri başarı nedeniyle büyük gurur duyduğunu ifade ederek, "Bu turnuvaya zor bir sıralamayla gittik. Önümüzde İngiltere ve Almanya gibi güçlü ülkeler vardı. Ama takımlarımız çok iyi yarıştı. Birinci de olabilirdik. Son anda kaçan averajdan dolayı maalesef ikinci olduk. Ama bu bizim için büyük bir başarı. Tüm sporcularla gurur duyuyorum" diye konuştu.