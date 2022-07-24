Trabzonspor’da Djaniny tamam

TRABZONSPOR'DA şampiyon kadronun en önemli isimleri arasında yer alan Jorge Djaniny Semedo ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Bordo-mavili takım, Yeşil Burun Adalı oyuncu ile olan sözleşmesini 2 yıl daha uzatma kararı aldı. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın kesinlik olarak takımda kalmasını istediği Djaniny Semedo'nun menajeri İstanbul'a geldi. Bordo-Mavililer, 31 yaşındaki yıldız forvetin kontratını 2 yıl uzatma konusunda anlaşmaya vardı. Anlaşmaya göre; Djaniny'nin Fırtına'dan 1,5 milyon Euro ve bonuslar alacağı öğrenildi. 10 gol, 3 asistlik performansla şampiyonluğa katkısı bulunan Semedo, Abdullah Avcı'nın takımda vazgeçilmezlerinden oldu.

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