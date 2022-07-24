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Haberler Spor Trabzonspor’da Djaniny tamam

Trabzonspor’da Djaniny tamam

24.7.2022

Trabzonspor’da Djaniny tamam
TRABZONSPOR'DA şampiyon kadronun en önemli isimleri arasında yer alan Jorge Djaniny Semedo ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Bordo-mavili takım, Yeşil Burun Adalı oyuncu ile olan sözleşmesini 2 yıl daha uzatma kararı aldı. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın kesinlik olarak takımda kalmasını istediği Djaniny Semedo'nun menajeri İstanbul'a geldi. Bordo-Mavililer, 31 yaşındaki yıldız forvetin kontratını 2 yıl uzatma konusunda anlaşmaya vardı. Anlaşmaya göre; Djaniny'nin Fırtına'dan 1,5 milyon Euro ve bonuslar alacağı öğrenildi. 10 gol, 3 asistlik performansla şampiyonluğa katkısı bulunan Semedo, Abdullah Avcı'nın takımda vazgeçilmezlerinden oldu.
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