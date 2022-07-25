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Haberler Spor 40 yaşında yeni sözleşme heyecanı

40 yaşında yeni sözleşme heyecanı

25.7.2022

40 yaşında yeni sözleşme heyecanı
İtalya Serie A'nın köklü kulübü Milan'da Zlatan Ibrahimovic heyecanı yaşanıyor. Milan yaşadığı sakatlık sonrası takımdaki geleceği merak konusu olan İsveçli yıldız ile yeniden anlaştı. Milan'dan yapılan açıklamada, 40 yaşındaki İsveçli yıldız golcü ile bir yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi. Kulüp ayrıca, yıldız ismin 11 numaralı formayı giymeye devam edeceği de belirtildi. İsveçli futbolcu, İtalyan temsilcisinden yeni anlaşması kapsamında yıllık 1 milyon Euro maaş kazanacak ve sözleşme Haziran 2023'e kadar geçerli olacak. Geçtiğimiz Mayıs ayında dizinden ameliyat olan İsveçli yıldızın 7-8 ay yeşil sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.
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