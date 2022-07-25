Aslan’dan Suarez bombası

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da orta saha için La Liga ekibi Celta Vigo'da forma giyen İspanyol oyuncu Denis Suarez'in ismi gündeme geldi. İspanyol gazetesi AS'ta yer alan habere göre, Galatasaray on numara mevkiinde oynayan Denis Suarez ile ilgileniyor. Suarez'in menajeri Oscar Grau, Galatasaray ile temaslarda bulundu. Sarı-kırmızılıların önceliği Midtjylland'da oynayan 24 yaşındaki Brezilyalı Evander olsa da Suarez için sarı kırmızılı yönetim bastırıyor.



SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR

Denis Suarez'in Celta Vigo ile 30 Haziran 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. La Liga devi Barcelona forması ile kupalar kazanan 28 yaşındaki yıldız isim, Mancester City, Arsenal, Villareal ve Celta Vigo formalarını giydi. 6 numara arayışlarına da devam eden Galatasaray, Tottenham'ın yıldızı Ndombele için İngiliz kulübünün kapısını çaldı. Fransız basınına göre; sarı-kırmızılılar, Tottenham'a 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele'nin şartlarını sordu. Haberde Tottenham'ın oyuncunun yüksek maaşından kurtulmak için Galatasaray'ın yaptığı teklife sıcak bakacağı belirtildi.

Suarez geçtiğimiz sezon Celta Vigo formasıyla İspanya La Liga'da 38 karşılaşmada görev aldı. İspanyol orta saha 2021-2022 sezonunda 4 gol 5 asistlik performans sergiledi. Yıldız orta saha oyuncusu Denis Suarez'in güncel piyasa değeri 10 milyon Euro.