Buca hareketli

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928'de teknik direktör arayışları sürüyor. Kadrosunu Afyonspor'dan forvet Erhan Şentürk, Ankaraspor'dan orta saha Furkan Çil ve Bandırmaspor'dan tecrübeli stoper Lokman Gör ile güçlendiren İzmir temsilcisinde gözler teknik direktöre çevrildi. Daha önce görüşülen Serdar Bozkurt Tarsus İdmanyurdu'na, Ercüment Coşkundere Düzcespor'a ve Yusuf Şimşek de Isparta 32 Spor'a imza atarken başkan Cihan Aktaş iki isim üzerinde yoğunlaştı. İzmir ekibinde Mustafa Er ve Volkan Kazak ile temasların sürdüğü ifade edilirken, alternatiflerle de görüşülüyor.



TAKIMA SOL BEK ARANIYOR

TEKNİK adam arayışlarında bir an önce mutlu sona ulaşmak isteyen İzmir ekibinde transferin süreceği de öğrenildi. Fırtına'nın sol bek ve sol kanat transferi için de piyasa araştırmasını sürdürdüğü kaydedildi.



■ BERKE ÖZBAY

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