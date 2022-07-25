Çiğli Belediye’de yaprak dökümü

BÖLGESEL Amatör Lig'de profesyonel lige yükselme mücadelesi veren İzmir ekibi Çiğli Belediyespor'da sezon öncesi tam bir yaprak dökümü yaşanıyor. Kırmızı-siyahlı ekipte teknik direktör İmam Aydemir'in ayrılmasıyla başlayan süreçte tam 7 önemli futbolcu ile vedalaşıldı. Çiğli ekibinde kaptan Kerim Aydın (Konya Ereğli), kaleci Uğur Köprülü (Tokat Plevne), sol bek Orhun Kaan Ergen (Edremit), stoper Halil Yekta Kondu ve orta saha Lütfü Berk Üren (Burhaniye Bld), sağ bek Özenç Akdağ ile forvet Taner Çapakçur (Kırıkkalespor) takımdan ayrılan isimler oldu. Yönetim, sezon öncesi giden oyuncuların yerine gerekli takviyeleri gerçekleştirmek için düğmeye bastı.

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