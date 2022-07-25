Göztepe’den bir transfer daha

TVF Kadınlar 1. Ligi ekiplerinden Göztepe, yeni sezon kadro çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. İç transferde 6 oyuncusuyla nikah tazeleyen, dış transferde de 5 isimle anlaşan sarı-kırmızılı takım, Merinos'tan tecrübeli smaçör Ayşe Dil'le kadrosunu güçlendirdi. Geçtiğimiz sezon Merinos formasını giyen 1988 doğumlu smaçör, kariyerinde; Edremit Belediye Altınoluk, Bolu Belediyespor, Keçiören Belediye Bağlum Spor, Rota Koleji, Salihli Belediyespor ve Dicle Üniversitesi formasını giydi.



KADRO İYİCE ŞEKİLLENİYOR

Göztepe, iç transferde liberolar Nehir Kurtulan ve Seray Yaylacı, orta oyuncular İlayda Alkan ve Doğa Su Tunca, pasör çaprazı Nazlı Alkan ile smaçör Natalia Lijewska ile nikah tazeledi. Yeni sezonda önce Play-Off'u ardından da Sultanlar Ligi'ni hedefleyen sarı-kırmızılı kulüp, dış transferde 2020-2021 sezonunda Edremit Belediye Altınoluk forması giyen 1992 doğumlu Brezilyalı pasör çaprazı Maria Luisa Oliveira'yı kadrosuna kattı. Göztepe'nin Sultanları, İlbank'ta forma giyen 1992 doğumlu orta oyuncu Cansın Şurgun, Galatasaray'dan 1996 doğumlu pasör Duygu Ertaş Güncü, Çukurova Belediyespor'dan eski oyuncusu 1992 doğumlu smaçör Gizem Öcal ve Altekma'dan pasör Ayça Mine Özen'i transfer ederek 2022-2023 sezonu öncesi kadrosunu şekillendirdi.



■ BERKE ÖZBAY

DİĞER