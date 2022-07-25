Karşıyaka’da rakipler netleşti

TFF 3. Lig 1. Grup'ta yeni sezon öncesi teknik direktör Erman Güraçar yönetiminde Bolu kampını sürdüren Karşıyaka'nın oynayacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu. Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan yeşil-kırmızılı ekip transferlerle güçlendirdiği kadrosuyla kampta 29 Temmuz'da 2. Lig ekibi Arnavutköy Belediyespor, 1 Ağustos'ta da yine 2. Lig'de yer alan Somaspor'la karşılaşacak. Dış transferde İskenderunspor'dan Emre Gemici, Iğdır FK'dan Okan Baydemir, Altınordu'dan Polat Abay ve Bayburt Özel İdare Spor'dan Onur Kolay ile anlaşan Karşıyaka'nın Çorum FK'dan geçen sezon kiralayıp bu sezon 3 yıllığına aldığı ofansif orta saha Kerem Pala ve Altınordu'dan kaleci Enes Kalyoncu'nun transferleri kulüplerinden resmi evrak işlemleri tamamlanınca açıklanacak.

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