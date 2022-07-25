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Haberler Spor Kuşadasıspor atağa kalktı

Kuşadasıspor atağa kalktı

25.7.2022

Kuşadasıspor atağa kalktı
YENİ sezonda TFF 3. Lig 2. Grup'ta yer alacak Kuşadasıspor transferde düğmeye bastı. Siyahbeyazlı yönetim hücum hattını Düzcespor'dan santrfor Murat Gürbüzerol'la güçlendirdi. Kariyerinde Manisaspor, Zeytinburnu, Akhisarspor, 1922 Konyaspor, Samsunspor, Balıkesirspor, Boluspor, Erzurumspor BŞB, Giresunspor, Uşakspor, Sarıyer, Amed Sportif ve Serik Belediyespor formalarını da giyen 34 yaşındaki tecrübeli golcüyle anlaşma sağlandı. Kariyerinde her profesyonel ligde oynayan Murat Gürbüzerol geçen sezon 3. Lig'de Düzcespor'da 15 gol, önceki sezon 2. Lig'de Serik'de 16 gol kaydetti.

■ RAMAZAN AYDEMİR
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