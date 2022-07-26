  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Fenerbahçe- Kiev UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçı hangi gün olacak? Şampiyon kim olacak? Muhtemel 11 kim olacak?

Fenerbahçe- Kiev UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçı hangi gün olacak? Şampiyon kim olacak? Muhtemel 11 kim olacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu Fenerbahçe- Dinamo Kiev arasında 27 Temmuz Çarşamba günü gerçekleşecek. Heyecanlı bekleyiş için nefeslerini tutan Sarı Lacivertli fanatik taraftarlar ve futbol tutkunları maçın detaylarını şimdiden araştırmaya başladı. Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Dinamo Kiev'i ağırlamaya hazırlanırken; Fenerbahçe - Dinamo Kiev rövanş maçının ne zaman ve saat kaçta oynanacağı, Fenerbahçe - Dinamo Kiev 2. ön eleme maçının hangi kanalda canlı yayınlanacağına ve muhtemel 11'lerine dair merak edilen herşey haberimizin detayında…

26.07.2022, 16:30 Güncelleme Tarihi: 26.07.2022, 16:53

Fenerbahçe- Dinamo Kiev maçı, Sarı Lacivert taraftarları için büyük bir önem arz edecek. İlk maçı 0-0 beraberlikle geride bırakan Fenerbahçe, kendi ev sahipliği yapacağı maçta bir üst tura çıkmayı hedefliyor.

Fenerbahçe- Kiev UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçı hangi gün olacak? Şampiyon kim olacak? Muhtemel 11 kim olacak?

FENERBAHÇE - DINAMO KIEV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Rövanş maçı 27 Temmuz Çarşamba günü saat 20:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe- Kiev UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçı hangi gün olacak? Şampiyon kim olacak? Muhtemel 11 kim olacak?

FENERBAHÇE - DINAMO KIEV MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev karşısında muhtemel ilk 11'i şöyle:

Altay Bayındır

Bright Osayi-Samuel

Marcel Tisserand

Attila Szalai

Ferdi Kadıoğlu

Fenerbahçe- Kiev UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçı hangi gün olacak? Şampiyon kim olacak? Muhtemel 11 kim olacak?

Willian Arao

İsmail Yüksek

İrfan Can Kahveci

Diego Rossi

Joshua King

Enner Valencia

Fenerbahçe- Kiev UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçı hangi gün olacak? Şampiyon kim olacak? Muhtemel 11 kim olacak?

FENERBAHÇE DINAMO KIEV MAÇININ HAKEMİ KİM?

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Fenerbahçe'nin, 0-0'ın rövanşında Kadıköy'de ağırlayacağı Dinamo Kiev karşılaşmasını İtalyan hakem Massimiliano Irrati yönetecek.

Fenerbahçe- Kiev UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçı hangi gün olacak? Şampiyon kim olacak? Muhtemel 11 kim olacak?

KIYASIYA REKABETİN YAŞANACAĞI UEFA 2. ÖN ELEME MAÇININ KAZANANI KİM OLACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Dinamo Kiev ile deplasmanda golsüz berabere kalan Fenerbahçe, ikinci maç için avantaj sağladı. Miejski Stadı'nda oynanan müsabakaya etkili başlayan Fenerbahçe, ilk 20 dakikada rakip yarı alanda daha fazla göründü. Net olmayan birkaç pozisyonda sonuca gidemeyen sarı-lacivertliler, soyunma odasına 0-0 eşitlikle girdi.

İkinci yarıya ev sahibi ekip daha etkili başladı. Oyuncu değişiklikleriyle oyun üstünlüğünü yeniden ele alan sarı-lacivertliler, özellikle son 20 dakikalık bölümde rakibini kendi sahasına hapsetti. Bu bölümde bazı önemli pozisyonlar yakalayan ancak bunları golle sonuçlandıramayan Fenerbahçe, sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı. Mücadelenin rövanşı 27 Temmuz Çarşamba günü Ülker Stadı'nda oynanacak.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA