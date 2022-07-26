Fenerbahçe- Kiev UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçı hangi gün olacak? Şampiyon kim olacak? Muhtemel 11 kim olacak?

Fenerbahçe- Dinamo Kiev maçı, Sarı Lacivert taraftarları için büyük bir önem arz edecek. İlk maçı 0-0 beraberlikle geride bırakan Fenerbahçe, kendi ev sahipliği yapacağı maçta bir üst tura çıkmayı hedefliyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu Fenerbahçe- Dinamo Kiev arasında 27 Temmuz Çarşamba günü gerçekleşecek. Heyecanlı bekleyiş için nefeslerini tutan Sarı Lacivertli fanatik taraftarlar ve futbol tutkunları maçın detaylarını şimdiden araştırmaya başladı. Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Dinamo Kiev'i ağırlamaya hazırlanırken; Fenerbahçe - Dinamo Kiev rövanş maçının ne zaman ve saat kaçta oynanacağı, Fenerbahçe - Dinamo Kiev 2. ön eleme maçının hangi kanalda canlı yayınlanacağına ve muhtemel 11'lerine dair merak edilen herşey haberimizin detayında…
Fenerbahçe- Dinamo Kiev maçı, Sarı Lacivert taraftarları için büyük bir önem arz edecek. İlk maçı 0-0 beraberlikle geride bırakan Fenerbahçe, kendi ev sahipliği yapacağı maçta bir üst tura çıkmayı hedefliyor.
FENERBAHÇE - DINAMO KIEV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Rövanş maçı 27 Temmuz Çarşamba günü saat 20:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE - DINAMO KIEV MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev karşısında muhtemel ilk 11'i şöyle:
Altay Bayındır
Bright Osayi-Samuel
Marcel Tisserand
Attila Szalai
Ferdi Kadıoğlu
Willian Arao
İsmail Yüksek
İrfan Can Kahveci
Diego Rossi
Joshua King
Enner Valencia
FENERBAHÇE DINAMO KIEV MAÇININ HAKEMİ KİM?
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Fenerbahçe'nin, 0-0'ın rövanşında Kadıköy'de ağırlayacağı Dinamo Kiev karşılaşmasını İtalyan hakem Massimiliano Irrati yönetecek.
KIYASIYA REKABETİN YAŞANACAĞI UEFA 2. ÖN ELEME MAÇININ KAZANANI KİM OLACAK?
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Dinamo Kiev ile deplasmanda golsüz berabere kalan Fenerbahçe, ikinci maç için avantaj sağladı. Miejski Stadı'nda oynanan müsabakaya etkili başlayan Fenerbahçe, ilk 20 dakikada rakip yarı alanda daha fazla göründü. Net olmayan birkaç pozisyonda sonuca gidemeyen sarı-lacivertliler, soyunma odasına 0-0 eşitlikle girdi.
İkinci yarıya ev sahibi ekip daha etkili başladı. Oyuncu değişiklikleriyle oyun üstünlüğünü yeniden ele alan sarı-lacivertliler, özellikle son 20 dakikalık bölümde rakibini kendi sahasına hapsetti. Bu bölümde bazı önemli pozisyonlar yakalayan ancak bunları golle sonuçlandıramayan Fenerbahçe, sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı. Mücadelenin rövanşı 27 Temmuz Çarşamba günü Ülker Stadı'nda oynanacak.