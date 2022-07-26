Fenerbahçe- Kiev UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçı hangi gün olacak? Şampiyon kim olacak? Muhtemel 11 kim olacak?

KIYASIYA REKABETİN YAŞANACAĞI UEFA 2. ÖN ELEME MAÇININ KAZANANI KİM OLACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Dinamo Kiev ile deplasmanda golsüz berabere kalan Fenerbahçe, ikinci maç için avantaj sağladı. Miejski Stadı'nda oynanan müsabakaya etkili başlayan Fenerbahçe, ilk 20 dakikada rakip yarı alanda daha fazla göründü. Net olmayan birkaç pozisyonda sonuca gidemeyen sarı-lacivertliler, soyunma odasına 0-0 eşitlikle girdi.

İkinci yarıya ev sahibi ekip daha etkili başladı. Oyuncu değişiklikleriyle oyun üstünlüğünü yeniden ele alan sarı-lacivertliler, özellikle son 20 dakikalık bölümde rakibini kendi sahasına hapsetti. Bu bölümde bazı önemli pozisyonlar yakalayan ancak bunları golle sonuçlandıramayan Fenerbahçe, sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı. Mücadelenin rövanşı 27 Temmuz Çarşamba günü Ülker Stadı'nda oynanacak.