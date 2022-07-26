İzmir’e havuzda bir kupa daha

Su topunda her yaş kategorisinde aldığı kupalarla adından söz ettiren İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Büyük Kadınlar Su Topu 1. Ligi'nde Galatasaray'ı yenerek şampiyonluğa ulaştı. İstanbul Tozkoparan Yüzme Havuzu'nda 6 takımın katıldığı Büyük Kadınlar Su Topu 1. Ligi maçlarında İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, final maçında son şampiyon Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Maçta ilk periyodu 3-1 skorla önde tamamlayan mavi-beyazlı kulüp, devreyi de 7-3 üstünlükle noktaladı. Üçüncü periyotta da 8-4'lük skorla üstünlüğünü sürdüren İzmir ekibi, karşılaşmadan 10-7 galibiyetle ayrılarak şampiyon oldu. Maçta Kübra Kuş 5, Selina Çolak 4, Hanzade Dabbağ 1 gol kaydetti. Galatasaray'ın ikinci olduğu şampiyonada Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) sezonu üçüncü sırada bitirdi.