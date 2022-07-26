Kuşadası coştu

3. Lig 2. Grup'ta mücadele edecek Kuşadasıspor, transferdeki sessizliğini bozdu. Yeni sezonda Play-Off'u hedefleyen Güvercin, 6 yıldız isimle prensipte anlaştı.

İMZA ŞOV BU HAFTA BAŞLIYOR

İlk olarak Düzcespor'da şampiyonluk yaşayan eski Manisasporlu 34 yaşındaki santrafor Murat Gürbüzerol'la el sıkışan siyah-beyazlılar, bombaları patlattı. Kuşadasıspor, Darıca Gençlerbirliği'nde gösterdiği 17 gol, 3 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çeken 33 yaşındaki forvet Fatih Şerifoğlu, 2. Lig ekibi Nazilli Beleidyespor ile yollarını ayıran 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu Hasan Demir, Karacabey Belediyespor ile 2. Lig'de Play-Off finali oynayan 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Umut Sözen, Shalke 04 altyapısında yetişip 1. Lig ekibi Denizlispor'da forma giyen 22 yaşındaki stoper Görkem Can ve son olarak Pendikspor ile 2. Lig şampiyonluğunu göğüsleyen 32 yaşındaki stoper Doğancan Otman ile prensipte anlaştı. 6 futbolcunun bu hafta Ada'ya gelerek sözleşme imzalaması bekleniyor. ■ RAMAZAN AYDEMİR