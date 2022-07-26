Manisa FK’dan büyük bomba

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, transferde bombayı patlattı. Siyahbeyazlılar, son olarak Yeni Malatyaspor forması giyen 34 yaşındaki golcü futbolcu Adem Büyük'le anlaştı.

GALATASARAY'DA DA OYNADI

Geçen sezon Yeni Malatyaspor'da futbolcu ve 1 maçta teknik adam olarak görev alan Büyük, bugün kente gelerek sözleşme imzalayacak. Adem Büyük, Yeni Malatyaspor'daki son sezonunda ise 22 maçta 6 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Artvin Hopaspor'dan Beşiktaş altyapısına transfer olan ve daha sonra profesyonel kariyerinde Akçaabat Sebatspor, Zeytinburspor, Altay, Manisaspor, Boluspor, Mersin İdmandurdu ve Kasımpaşa formaları giyen Adem Büyük, 2019- 2010 sezonunda Galatasaray forması giydi. Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde gol atmayı başaran Adem ayrıca sarı-kırmızılı formayla rakip filelere 11 gol gönderdi.

LEVENT ERİŞ DOĞRULADI

MANİSA FK'dan Adem Büyük'ün transferi hakkında resmi açıklama geldi. Bir radyo programına katılan teknik direktör Levent Eriş, "Adem Büyük ile anlaştık. Adem'i uzun yıllardır tanıyorum, kendisinin takımımıza katkı sağlayacağını düşünüyorum. Adem Büyük transferinin detaylarıyla ilgili kulübümüz resmi açıklama yapacak" dedi. Adem Büyük, transfer döneminde Göztepe ve Eyüpspor'un da gündemindeydi. Adem, Manisa FK'nın Burak Altıparmak (Bursaspor), Mert Kuyucu (Köln II) ve David Domgjoni'nin (Termalica) ardından bu sezonki 4. transferi olacak.

■ BERKE ÖZBAY