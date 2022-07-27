Adem Büyük tamam

Spor Toto 1. Lig'de yeni sezona iddialı bir kadroyla girmeye hazırlanan Manisa Futbol Kulübü, Yeni Malatyaspor'dan anlaşma sağladığı 35 yaşındaki golcü Adem Büyük'le önceki gece 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Fikri Bayrıl Tesisleri'nde gerçekleşen imza törenine başkan vekili Engin Anlı katıldı. İmza töreninde konuşan yeni transfer Adem Büyük, "Öncelikle Manisa Futbol Kulübü'nde olduğum için çok mutluyum. Uzun yıllar önce Manisa'da güzel deneyimler ve şampiyonluk yaşadım. Tekrar başladığım yer olan Manisa'ya da geri dönüş yaptım diyebiliriz.

'BÜYÜK BİR TRANSFER GERÇEKLEŞTİ'

Bana inanan, güvenen ve hedefleri olan bir kulübe geldim. Hiçbir sorumluluktan ve mücadeleden kaçmayan bir Adem Büyük izlettireceğim. Buraya yeni bir hikaye yazmaya geldim. Bu hikayede yer almak için sahada elimden gelen gayreti göstereceğim. İnşallah yolun sonu şampiyonluk olur" dedi. Anlı ise, "Adem Büyük adı gibi 'Büyük' bir transfer. Manisamız'a hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Adem, Yeni Malatyaspor'daki son iki sezonunda ise 59 maçta forma giymiş ve 23 gol, 5 asistlik performans sergilemişti. ■ CÜNEYT HASÇELİK

MANİSA FK'YA 'SÜPER' FORVET

SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, kadrosuna Süper Lig'den takviye yapmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Trabzonspor'un genç forveti Batuhan Kör'le 1 yıllığına kiralık olarak anlaştı. Bordo-mavili takımın geçen sezon devre arasında Bursaspor'dan kadrosuna kattığı 21 yaşındaki oyuncunun önümüzdeki günlerde Manisa'ya gidip resmi sözleşmeye imzalaması bekleniyor.

BURSA'DA YETİŞTİ

2001 Trabzon doğumlu Batuhan Kör, Bursa altyapısında futbola başladı. U-16, U-17, U-19 takımlarında oynadıktan sonra yeşil-beyazlı takımda profesyonel olan genç golcü, 26 Ocak 2022'de Trabzonspor'a gitti. Manisa FK'ya kiralan Batuhan, kariyerinde 73 maçta 22 gol attı. ■ BERKE ÖZBAY