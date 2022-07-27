Bergama’da devir için sona gelindi

3. Lig 3. Grup'ta mücadele edecek olan Bergama Belediyespor'da kulüp hisselerinin devri konusunda eski Altay başkanı Özgür Ekmekçioğlu flörtünde son aşamaya gelindi. 7 Haziran'da yapılan olağan genel kurulunda Cemil Ferah başkanlığında seçilen yeni yönetim, kırmızı-lacivertli takımı şirketleşme sürecini yönetirken, bu süreçte takıma talip olan iş insanı Ekmekçioğlu arasında yapılan görüşmelerde sona yaklaşıldı. 10 milyon lira borcu olan kulübün tüm borçlarıyla devri konusunda büyük ölçüde anlaşıldığı ve imzaların bu hafta atılacağı öğrenildi.

İSİM VE RENKLER KORUNACAK

Bergama Belediye ve Kulüp Onursal Başkanı Hakan Koştu, "Anayasa'nın ilk üç maddesi gibi Bergama Belediyespor'un Bergama'da kalması, faaliyetlerini ilçede yürütmesi, isminin korunması ve forma renklerinin değiştirilmemesinin takipçisi olacağız. Bu maddeler tartışmaya açık olmayacak. Bergamalı sporseverler merak etmesin" diye konuştu. Öte yandan geçtiğimiz sezon kulüp başkanlığı görevinde bulunan Bergamalı iş insanı Bilir Altay'ın kulübü devir alması konusu ilçede büyük bir kamuoyu oluşmasına rağmen borç yükü nedeniyle rafa kalktı. ■ SERVET SARUN