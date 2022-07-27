Fener Şampiyonlar Ligi’ne veda etti

Temsilcimiz Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme rövanş maçında Ukrayna ekibi Dynamo Kiev'i konuk etti. Gergin ve sert oynanan maçta Fenerbahçe ilk yarı pozisyonlar bulmasına rağmen golü atamadı ve ilk yarı 0-0 sona erdi. Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, ikinci yarıda gördüğü ikinci sarı kart sonrası kırmızı kartla oyundan atıldı.

KADIKÖY'DE KABUS GİBİ GECE

Kırmızı kart sonrası bulduğu ilk atakta golü atan Dynamo Kiev, 1-0 öne geçti. Fenerbahçe 70. Dakikada Enner Valencia penaltıdan yararlanamadı. Ataklarını artıran Fenerbahçe, Attila ile 1-1 beraberliği yakaladı. Uzatmalara giden maçta Dynamo Kiev, 114. Dakikada Karavaev'in attığı golle Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti ve bir üst tura yükseldi.

İLK YARI 0-0 SONA ERDİ.

47' Fenerbahçe gole yaklaştı. Enner Valencia'nın sol ayağıyla çektiği şut az farkla yandan auta gitti.

50' Emre Mor'un ara pasında Joshua topla buluştu ancak kaleciyi geçemedi.

54' Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Dynamo Kiev, Buyalskyy ile 1-0 öne geçti. Buyalskyy, golden sonra tribünleri tahrik ettiği için sarı kart gördü.

70' Enner Valencia, penaltı atışından yararlanamadı.

Jorge Jesus, ikinci yarının başında oyuna giren Emre Mor'u 77. dakikada oyundan aldı.

Fenerbahçe 89. dakikada Attila ile 1-1 beraberliği yakaldı. Atilla Szalai, Fenerbahçe formasıyla Avrupa kupalarındaki ilk golünü Dinamo Kiev ağlarına gönderdi.

1-1 biten karşılaşma uzatmalara gitti.

103' Dinamo Kiev'in topu ikinci kez direkten döndü.

Karavev, 114. dakikada Dynamo Kiev'i 2-1 öne geçirdi.

MAÇ SONUCU: FENERBAHÇE 1-2 DYNAMO KIEV

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Dinamo Kiev'i konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Kiev ekibiyle oynanan maçın ilk 11'inde tek değişiklik yaptı. Geçtiğimiz hafta Polonya'da oynanan maçta ilk 11 başlayan Serdar Aziz, bugünkü karşılaşmada sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

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