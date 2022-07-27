  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor KSK’den gollü açılış

KSK’den gollü açılış

Kaf-Kaf, ilk hazırlık maçında Sapanca’yı Okan (3), Taha ve Selçuk’un golleriyle 5-1 yenerek iyi bir başlangıç yaptı

27.7.2022

KSK’den gollü açılış

TFF 3. Lig 1. Grup'ta yeni transferlerle güçlenen kadrosuyla sezona şampiyonluk iddiasıyla hazırlanan Karşıyaka, ilk özel maçında gol şov yaptı. Kaf-Kaf, Bolu kampında 3. Lig 3. Grup'un yeni ekibi Sapanca Gençlikspor'la oynadığı ilk hazırlık maçını 5-1 gibi farklı skorla kazandı. Yeşil-kırmızılıların gollerinin 3'ünü yeni transferlerden Okan Baydemir atarken, geçen sezon U-19 Bölgesel Gelişim Ligi'nde final oynayan U-19 takımından kadroya katılan Taha Yeşilbaş ve Selçuk Çetiner de birer kez ağları sarstı. Maça genç ağırlıklı kadroyla çıkan İzmir temsilcisinin ilk sınavdaki olumlu performansı bol alkış aldı.

SIRADAKİ RAKİP ARNAVUTKÖY
KAMPTA 29 Temmuz Cuma günü 2. Lig ekibi Arnavutköy Belediyespor, 1 Ağustos Pazartesi ise yine 2. Lig temsilcisi Somaspor'la özel maç oynayacak Kaf-Kaf, İzmir'e dönüşte de bol hazırlık karşılaşması oynayıp lige bilenecek.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA