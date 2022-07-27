KSK’den gollü açılış

TFF 3. Lig 1. Grup'ta yeni transferlerle güçlenen kadrosuyla sezona şampiyonluk iddiasıyla hazırlanan Karşıyaka, ilk özel maçında gol şov yaptı. Kaf-Kaf, Bolu kampında 3. Lig 3. Grup'un yeni ekibi Sapanca Gençlikspor'la oynadığı ilk hazırlık maçını 5-1 gibi farklı skorla kazandı. Yeşil-kırmızılıların gollerinin 3'ünü yeni transferlerden Okan Baydemir atarken, geçen sezon U-19 Bölgesel Gelişim Ligi'nde final oynayan U-19 takımından kadroya katılan Taha Yeşilbaş ve Selçuk Çetiner de birer kez ağları sarstı. Maça genç ağırlıklı kadroyla çıkan İzmir temsilcisinin ilk sınavdaki olumlu performansı bol alkış aldı.

SIRADAKİ RAKİP ARNAVUTKÖY

KAMPTA 29 Temmuz Cuma günü 2. Lig ekibi Arnavutköy Belediyespor, 1 Ağustos Pazartesi ise yine 2. Lig temsilcisi Somaspor'la özel maç oynayacak Kaf-Kaf, İzmir'e dönüşte de bol hazırlık karşılaşması oynayıp lige bilenecek.