Nazilli’de göğüs reklamı bulundu

2. Lig ekiplerinden Nazilli Belediyespor'da yönetim, kulübe maddi kaynak oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yaptığı 11 transferle dikkat çeken siyah-beyazlı kurmaylar, isim sponsorluğu için Eşin Group ile 3 yıllığına toplamda 13 milyon TL'lik bir anlaşma yaptıktan sonra forma reklamı için de girişimlerde bulundu. Naz Naz, kulüp başkanı Ünal Önal'ın girişimleri sonucu Aydın'da üretim yapan, birçok ülkeye ihracat gerçekleştiren Bien Seramik ile temasa geçti. Siyah İnciler, Türkiye'nin ödüllü seramik firması yetkileriyle masaya oturdu. Anlaşma sağlanması durumunda yeni sezonda Nazilli ekibinin formasında Bien Seramik'in reklamı olacak. Siyah-beyazlıların bu anlaşmadan 2-3 milyon TL civarında bir gelir elde edeceği belirtiliyor. Öte yandan sponsorluk için Bitcoin şirketi Bitexen'le de temaslar sürüyor. ■ RAMAZAN AYDEMİR

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