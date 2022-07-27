  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Nazilli’de göğüs reklamı bulundu

Nazilli’de göğüs reklamı bulundu

27.7.2022

Nazilli’de göğüs reklamı bulundu
2. Lig ekiplerinden Nazilli Belediyespor'da yönetim, kulübe maddi kaynak oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yaptığı 11 transferle dikkat çeken siyah-beyazlı kurmaylar, isim sponsorluğu için Eşin Group ile 3 yıllığına toplamda 13 milyon TL'lik bir anlaşma yaptıktan sonra forma reklamı için de girişimlerde bulundu. Naz Naz, kulüp başkanı Ünal Önal'ın girişimleri sonucu Aydın'da üretim yapan, birçok ülkeye ihracat gerçekleştiren Bien Seramik ile temasa geçti. Siyah İnciler, Türkiye'nin ödüllü seramik firması yetkileriyle masaya oturdu. Anlaşma sağlanması durumunda yeni sezonda Nazilli ekibinin formasında Bien Seramik'in reklamı olacak. Siyah-beyazlıların bu anlaşmadan 2-3 milyon TL civarında bir gelir elde edeceği belirtiliyor. Öte yandan sponsorluk için Bitcoin şirketi Bitexen'le de temaslar sürüyor. ■ RAMAZAN AYDEMİR
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA