Fethiyespor, Sinan Kalaycı’yla anlaştı

2. Lig Kırmızı Grup ekibi Fethiyespor, Tarsus İdmanyurdu'ndan merkez orta saha oyuncusu Sinan Kalaycı'yı kadrosuna kattı. Başkan Esat Bakırcı, transfer komitesi üyeleri Nurkaya Gündoğdu, Nacit Çatal ve Akan Ugan'la görüşen ve bonservis sorunu da çözülen Sinan Kalaycı 1 yıllığına renklere bağlandı. İmza sonrası ilk idmanına çıkan Sinan, "Fethiyespor'un başarı hikayesine yeni başarılar eklemek için buradayım. Geçen yıl şampiyonluk yaşayan Fethiyespor'a yine zafer yaşatmak istiyoruz" dedi. Genel kaptan Nacit Çatal ise, "Fethiyespor'a bir nokta transfer daha kazandırdık. Orta sahamıza Sinan Kalaycı'yı aldık. Hücum ve orta saha olmak üzere 4-5 transfer daha yapacağız. Görüşmelerimiz devam ediyor" dedi. Serik Belediye, Keçiörengücü, Osmaniye'de de futbol oynayan Sinan, geçtiğimiz yıl 47 maçta 8 gol attı, kariyerinde ise 137 karşılaşmada oynadı, 22 gol kaydetti. ■ ERDOĞAN CANKUŞ

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