Manisa Futbol’da Grezda imzayı attı

SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, transferde coştu. Kosovalı 25 yaşındaki stoper David Domgjoni ve 35 yaşındaki tecrübeli golcü Adem Büyük'le kadrosunu güçlendiren ve dikkatleri üzerine çeken siyah-beyazlılar, Kosovalı hücum oyuncusu Eros Grezda'yı da kadrosuna kattı. Manisa FK'nın yeni transferi Eros Grezda, futbola GAK 1902 altyapısında başladı, Slovenya'da Aluminij, Zavrc, Hırvatistan'da Lokomotiva Zagreb, Osije, İskoçya devi Glasgow Rangers'ta forma giydi. Daha sonra Osijek'e dönen Grezda, geçtiğimiz sezon Hırvatistan 1. Lig ekibi Sibenik'te forma giydi, kariyerinde 201 resmi maça çıktı 36 gol ve 17 asistlik performans sergiledi. Grezda, "Manisa FK gibi büyük bir kulübe geldiğim için mutluyum. Kulübü Süper Lig'e birlikte taşıyacağız" dedi. ■ CÜNEYT HASÇELİK

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