Batuhan, Manisa FK’da

Spor Spor Toto 1. Lig'de Adem Büyük, Kosovalı David Domgjoni ve yine Kosovalı Eros Grezda transferleriyle dikkat çeken Manisa Futbol Kulübü, genç forvet oyuncusu Batuhan Kör'ü de kadrosuna kattı. Siyahbeyazlılar, Trabzonspor'dan genç golcüyü 1 yıllık kiralık olarak transfer etti. Fikri Bayrıl Tesisleri'nde gerçekleşen imza törenine yönetim kurulu üyesi Seyit Ali Özmen katıldı.

'İYİ BİR SİNERJİ YAKALAYACAĞIZ'

İmza töreninde konuşan yeni transfer Batuhan Kör, "Öncelikle Manisa Futbol Kulübü'nde olduğum için çok mutluyum. Bu sezon bir üst lige çıkabileceğimize inandığım için buradayım. Takımımdaki ağabeylerim ve genç kardeşlerimle birlikte iyi bir sinerji yakalayacağımızı düşünüyorum. Transfer sürecinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Batuhan Kör'ün takıma enerji ve güç katacağını belirten yönetici Ali Özmen ise, "Manisa Futbol Kulübü olarak transferlerimize devam ediyoruz. Hedefimiz her zaman bir üst lig. Batuhan'ın takımımıza enerji ve güç katacağını düşünüyorum. Birlikte güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Süper Lig yolunda Manisa Futbol Kulübümüze katkı sunacağına eminim. Kendisine Manisa Futbol Kulübü formasıyla başarılar diliyorum" dedi. ■ CÜNEYT HASÇELİK