Bayrak sevgisi

Denizli'de yaşayan ve kick-boks müsabakalarında başarılara doymayan 17 yaşındaki Selvinaz Cura, Mayıs ayında Turkish Open Kickboxing Dünya Kupası ve Haziran ayında Türkiye Kick-Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Son 6 ay içinde gösterdiği başarılı müsabakalar sonucunda Cura, milli formayı giymeye hak kazandı. İlk maçı için Özbekistan'da yapılan Uluslararası Kick Boks Turnuvası'nda 55 kg'da ringe çıkan Cura, şampiyon olarak Türk Bayrağı'nı dalgalandırdı. Madalya takılacağı sırada saçını düzeltmek isterken bayrağı yanlışlıkla yere düşüren Cura'nın, sonrasında yaptığı hareket ise görenleri mest etti. Bayrağı eline alan Selvinaz Cura, üç kere öpüp anlına koyduktan sonra ay yıldızlı bayrağı tekrar sırtına aldı.

'KENDİMİ ÇOK KÖTÜ HİSSETTİM'

Bayrağın nasıl düştüğünü anlamadığını belirten Cura, "Öncelikle milli takıma girmek için 3 farklı turnuvaya katılıp bunlarda en yüksek puanı almanız gerekiyor. İlk turnuva Ordu'daydı ve orada 2. oldum. Daha sonra antrenmanları artırarak İstanbul'daki dünya kupası maçlarına hazırlanmaya başladım. Orada kendi sıkletimde katıldığım yarışmada 1. oldum. En son Kocaeli'ndeki turnuvada da 1. oldum, milli formayı giymeye hak kazandım. Özbekistan'da 2'de 2 galibiyetle 1. oldum ve bayrağımızı dalgalandırdım. Saçımı düzeltmek istedim ve ay-yıldızlı bayrağımız düştü. Kendimi çok kötü hissettim hemen aldım ve öptüm. Benim için milli formayı giyip maç kazanmak gurur verici" dedi. Cura'nın antrenörü İsmail Kol ise, "Selvinaz, Eylül sonunda Gençler Dünya Şampiyonası'nda milli formayı giyecek" dedi. ■ SEBAHATTİN ALP