2. maçında da berabere kaldı

Ayvalıkgücü Belediyespor, Afyonkarahisar kampında oynadığı ikinci hazırlık maçından da beraberlikle ayrıldı. Kamptaki ilk sınavında 2. Lig ekibi Ankara Demirspor'la 1-1 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, Afyon Garden Kale Termal Otel'de sürdürdüğü kamp çalışmalarında ikinci hazırlık maçında 2. Lig temsilcisi 1922 Konyaspor'la 0-0 berabere kaldı. Defansta iyi görüntü çizen, ancak hücumda eksikleri olduğu gözlenen Balıkesir ekibi, kamptaki üçüncü hazırlık maçını bugün 3. Lig ekibi Belediye Kütahyaspor'la oynayacak. Teknik patron Mehmet Yıkılmazdağ, "Kamp çok verimli geçiyor. Lige eksiksiz gireceğiz" dedi.

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