Ali Akman da tamam

Galatasaray, Ali Akman'ın transferi İçin Eintracht Frankfurt'la anlaştı. Ayhan Akman'ın yeğeni Ali Akman'ı satın alma opsiyonlu kiralamak için yönetim Alman kulübünü ikna etti. Geçtiğimiz sezon Hollanda'nın NEC Nijmegen takımında kiralık olarak forma giyen 20 yaşındaki oyuncunun da Galatasaray'ı çok istediği ifade edildi. Anlaşmaya göre Ayhan Akman'ın yeğeni olan genç golcü 1 yıllığına kiralık olarak sarı-kırmızılı formayı giyecek. Ali Akman'ın Galatasaray'a transferiyle birlikte sarı kırmızılı takımda Akman soyadlı futbolcu sayısı da 3'e çıktı. Futbolcu, kuzenleri Hamza Yiğit ve Efe Akman ile beraber sarıkırmızılı formayı giyecek.

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