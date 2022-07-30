Altas Denizlispor’da hazırlıklar tam gaz

Spor Toto 1. Lig takımlarından Altaş Denizlispor, Burdur kampı sonrası verilen 2 günlük aranın ardından çalışmalarına yeniden başladı. Horozlar, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde toplandı ve hazırlıklarına kaldığı yerden devam etti. Yeşil-siyahlı ekip, teknik direktör Mesut Bakkal nezaretinde gözünü hazırlık maçlarına çevirdi. Kamp döneminin çok verimli geçtiğini belirten teknik patron Bakkal, "Eksiklerimizi en aza indireceğiz. Lige en hazır şekilde gireceğiz" dedi. Denizlispor, yarın İzmir'de Göztepe ile hazırlık maçı oynayacak. Horozlar, 3 Ağustos Çarşamba günü Fethiyespor ve 6 Ağustos Cumartesi günü Nazilli Belediyespor ile Denizli'de özel maçta karşı karşıya gelecek.



■ SEBAHATTİN ALP

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