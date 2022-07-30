Altay’da belirsizlik

Spor Toto 1. Lig ekibi Altay'da lisans belirsizliği yaşanıyor. Transfer yasaklısı siyah-beyazlılar, Altay'la sözleşmesini fesheden ancak bir süredir takımla antrenmanlara çıkan stoper Gençer Cansev ile futbola döndürmeyi planladığı antrenör Murat Uluç'a lisans çıkarma telaşı yaşıyor. Son resmi maçını 4 Aralık 2019'da oynayan stoper Gençer ikinci kez çapraz bağlarının kopması nedeniyle uzun süre futboldan uzak kalırken, 3.5 sene önce 17 Mayıs 2019'da jübile yaptıktan sonra sportif direktörlük görevinde de bulunan 41 yaşındaki eski golcü Murat ise Altay'da halen antrenörlük kariyerine devam ediyor.



FEDERASYONDAN HABER BEKLİYOR

Transfer yasağının sürmesi ve geçen sezonki kadrodan birçok ismin ayrılması nedeniyle antrenör lisansı olan emektar golcü Murat Uluç'a futbolcu lisansı çıkarmak isteyen Altay, yasal engel olup olmadığını araştırıyor. Gençer'in de Altay'la sözleşmesini tek taraflı feshetmesi nedeniyle sıkıntı yaşanabileceği öğrenildi. İki eski oyuncunun durumu konusunda siyah-beyazlılar, federasyondan gelecek haberi bekliyor.



DERSİMİZ HÜCUM

ALTAY, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde kampa girdiği Afyonkarahisar'da çalışmalarını sürdürüyor. Antrenmanın ilk bölümünde temel teknik çalışmaları ile ısınma pas drilleri, ikinci bölümde ise hücum organizasyonları gerçekleştirildi. Teknik direktör Sinan Kaloğlu, genç golcü Nurettin ile özel olarak ilgilenirken orta saha oyuncularından da sık sık hücuma katılmalarını istedi. Siyah-beyazlı ekipte yeniden sözleşme imzalanan Deniz Kadah'ın ise tedavisi sürüyor. Altay, bugün Afyon kampını noktalayarak İzmir'e gelecek.

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