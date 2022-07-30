Altın kızlar

Muğla Kız Hokey Takımı, Alanya'nın ev sahipliği ile düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Hokey Türkiye Birinciliği'nde şampiyonluğa ulaşıp, 10 gün içinde ikinci büyük zaferine imza attı. Alanya'da geçtiğimiz hafta Türkiye U-14 Kadınlar Türkiye Şampiyonası'nda kürsünün en üst basamağında yer alan Muğlalı hokeyciler, 23 kulüpten 322 sporcunun katılımıyla gerçekleşen Anadolu Yıldızlar Lig Hokey Türkiye Birinciliği'ne de damga vurdu. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İl Karması Hokey Takımı, ilk turda İstanbul'u 8-1, 2. turda Zonguldak'ı 13-2, 3. turda Amasya'yı 12-1, 4. turda Şanlıurfa ekibini 7-1 mağlup ederek finale yükseldi.



20 MAÇTIR YENİLMİYOR

Muğla Kız Hokey Takımı, Alanya'daki final karşılaşmasında ise Adana ekibini 9-1 yenerek Türkiye şampiyonluğunu kazandırdı. 12 maçtır kazanan, 20 maçtır da yenilgi yüzü görmeyen Ayşegül Uğur, Aleyna Satılmış, Nilay Nur Öztürk, Melek Kaplan, Melis Kaleli, Hazal Avcı, Zeliha Çakmak, Yaren Ögmen, Gamze Çiftçioğlu, Zeren Akyol, Irmak Çalışkan ve Ayşenur Yılmazsoy'dan oluşan Muğla takımı, 150 gol attı. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sosyal medya hesabından şampiyon takımı tebrik etti.



■ OSMAN AKÇA

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