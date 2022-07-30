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Haberler Spor Ayvalıkgücü’nde golcü Kemal Akbaba tamam

Ayvalıkgücü’nde golcü Kemal Akbaba tamam

30.7.2022

Ayvalıkgücü’nde golcü Kemal Akbaba tamam
3. Lig 2. Grup'ta mücadele edecek Ayvalıkgücü Belediyespor transfere devam ediyor. BAL'da şampiyon olup 6 sezon sonra 3. Lig'e dönen ve nokta transferler yapan kırmızı-beyazlılar, eski oyuncusu Ankara TKİ Spor'dan ayrılan Kemal Akbaba ile anlaştı. 34 yaşındaki forvet oyuncusu, geçen sezon Mersin BŞB'de 3, Bağcılar SK'da 5 maçta görev yaptı. 2020-2021 sezonunda da Ayvalıkgücü formasını giyen Kemal, Gençlerbirliği, ASAŞ Spor, Oftaşspor, Samsunspor, Türk Telekom, Hacettepe, Kırşehirspor, Beşiktaş U-21, Bursa Nilüfer, Erzurum BŞB, Sandıklıspor, Aydınspor 1923, Kahramanmaraş, Muğlaspor, Edirnespor, Pazarspor. Vefaspor, Zaferspor, Tavşanlı Linyit, Bağcılar SK, Ayvalıkgücü Belediyespor, Mersin 33 FK formalarını giyen tecrübeli forvet, profesyonel kariyerinde 109 maçta 30 gol kaydetti.

■ SERVET SARUN
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