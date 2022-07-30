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Haberler Spor Balıkesir BSB’den triatlonda üçüncülük

Balıkesir BSB’den triatlonda üçüncülük

30.7.2022

Balıkesir BSB’den triatlonda üçüncülük
BALIKESİR Büyükşehir Belediyesporlu sporcular madalyaya doymuyor. 2022 Oral B Ordu Triatlonu Türkiye Şampiyonası'nda Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları yine kürsüde yer aldı. Balıkesir BŞB'li sporculardan elit erkekler kategorisinde Burçak Özer Türkiye üçüncülüğünü elde ederken, genç erkekler kategorisinde Naim Atakan Durmaz 6., yıldız erkekler kategorisinde Akif Eren Örs 4., Bedirhan Altındiş 6. oldu. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, dereceye giren sporcuları tebrik etti.

■ SERVET SARUN
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