Bodrumspor Ganalı Mohammed’le anlastı

SPOR Toto 1. Lig'in yeni ekiplerinden Bodrumspor, Göztepe'den Makedonyalı Adis Jahovic'in ardından ikinci yabancı transferini de yaptı ve 20 yaşındaki Ganalı stoper Musah Mohammed'i kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon 1. Lig'de Eyüpspor forması giyen Ganalı futbolcu Musah Mohammed ile sözleşme imzalanmaştır. Futbolcumuza Bodrumspor forması altında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. Yeşilbeyazlı kulüp, Musah Mohammed ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. 2020-2021 sezonunda Ankaraspor formasıyla Spor Toto 1. Lig'de bir maça çıkan genç oyuncu, geçen sezon ise Eyüpspor'da 6 lig ve 2 Türkiye Kupası karşılaşmasında görev aldı.

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