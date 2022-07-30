Bravo Efeler

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Güney Kore'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Challenger Kupası'nın çeyrek final mücadelesinde Katar'ı 3-1 yendi. Karşılıklı sayılarla başlayan Filenin Efeleri, ilk seti 25-23 kazanıp 1-0 öne geçti. İkinci sette Katar'a üstünlüğünü hissettiren ay-yıldızlı ekibimiz, bu seti de 25-16 alarak setlerde durumu 2-0'a getirdi. Üçüncü sette basit hatalar yapan A Milli Erkek Voleybol Takımımız, bu seti 25-22 kaybetti, durum 2-1'e geldi. Dördüncü sette maça tekrar ağırlığını koyan Filenin Efeleri, bu seti 25-15 alarak yarı finale adını yazdırdı. Milli takımımız, yarı finalde bugün ev sahibi Güney Kore ile karşılaşacak. FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan ülke, 2023 FIVB Milletler Ligi'ne katılma hakkı elde edecek.

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