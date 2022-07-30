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Haberler Spor Dumlupınar imzaladı

Dumlupınar imzaladı

30.7.2022

Dumlupınar imzaladı
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta hedefini zirve olarak belirleyen Bucaspor 1928 aradığı teknik direktörü buldu. İzmir temsilcisi Cüneyt Dumlupınar'la sözleşme imzaladı. Genç çalıştırıcı önceki günlerde yeni sezon için anlaştığı Serik Belediyespor'dan ayrılmıştı. Kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüz teknik direktörlük görevi için Cüneyt Dumlupınar ile anlaşmıştır. Hocamıza ve ekibine başarılar diliyor, camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi. 41 yaşındaki teknik adam geçtiğimiz sezonu Adıyaman FK'da tamamlarken, kariyerinde Adana Demir, Kayseri, Karşıyaka ve Karagümrük'te teknik direktörlük yaptı.
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