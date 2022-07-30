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Haberler Spor Efeler 09 FK’dan şov

Efeler 09 FK’dan şov

3. Lig’in yeni takımı yeşil-beyazlılar, daha önce el sıkıştığı Furkan Cinkaya ve Aytaç Deniz’le sözleşme imzaladı, yeni sezon öncesi gövde gösterisi yaptı.

30.7.2022

Efeler 09 FK’dan şov
3. Lig 3. Grup'ta mücadele edecek olan Efeler 09 FK, yeni sezon transfer çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor. Yeşilbeyazlı ekip, daha önce anlaşma sağladığı Firkan Cinkaya ve Aytaç Deniz'e imza attırdı. 3. Lig ekibi Artvin Hopaspor'dan transfer edilen kanat oyuncusu 22 yaşındaki Furkan, geçen sezon Karadeniz ekibiyle 33 maçta mücadele ederken 2 kez gol sevinci yaşadı ve 2 de asist yaparak takımına katkı sağladı. Aydın temsilcisi, Nazilli Belediyespor'dan ayrılan 32 yaşındaki başarılı kanat oyuncusu Aytaç'la kadrosunu güçlendirdi. Geçen sezon yine Nazilli formasını terleten tecrübeli oyuncu, 2. Lig'de 20 maçta forma giyerken 3 kez de gol sevinci yaşadı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Afyon kampımıza katılan ve yeni sezonda yeşil-beyazlı formamızı giyecek olan yeni transferlerimiz Furkan Cinkaya ve Aytaç Deniz'e hoş geldin diyor, Efe armamız altında başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. Aytaç ve Furkan, "Kulübün başarısı için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dediler.

■ RAMAZAN AYDEMİR

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