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Haberler Spor Evander’de sona gelindi

Evander’de sona gelindi

Galatasaray, Alkmaar’dan Fredrik Midtsjö’yü İstanbul’a davet etti. Midtjylland’ın 24 yaşındaki yıldızı için de çok ufak pürüzler kaldı.

30.7.2022

Evander’de sona gelindi
Galatasaray gündemindeki isimlerden AZ Alkmaar'ın Noveçli futbolcusu Fredrik Midtsjö için kulübü ve oyuncuyla anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılıların son detayları görüşmek ve transferi sonlandırmak için Türkiye'ye davet ettiği 28 yaşındaki orta saha bugün İstanbul'a gelecek. Sarı-kırmızılılar, Evander transferinde de mutlu sona çok yaklaştı. 24 yaşındaki on numara sarı kırmızılı kulübe gelmeye hazır. İki kulüp arasında küçük pürüzler kaldı. Bu pürüzlerin de çözülmesinin ardından Evander'in sarıkırmızılı kulübe transferinin de en kısa zamanda tamamlanması da bekleniyor.
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