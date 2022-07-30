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Haberler Spor İzmirspor’da yeni teknik adam Keleş

İzmirspor’da yeni teknik adam Keleş

30.7.2022

İzmirspor’da yeni teknik adam Keleş
Geçtiğimiz sezon Bölgesel Amatör Lig'de tutunamayan ve Süper Amatör Lig'de mücadele edecek olan İzmirspor'da takviye çalışmaları başladı. Geride kalan sezonda Levent Eriş'i takımın başına getiren ancak umduğunu bulamayan mavibeyazlılar, önümüzdeki sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanacak. İzmir temsilcisi, ilk takviyesini geçtiğimiz sezonu 3. Lig ekibi Bergama Belediyespor'da tamamlayan Soner Keleş'i teknik direktörlük koltuğuna oturtarak yaptı. Geçtiğimiz yıl Bergama ekibinde yardımcı antrenörlük yapan, ardından aynı ekipte ilk teknik direktörlük heyecanını yaşayan 47 yaşındaki çalıştırıcı takımın başında çıktığı 9 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 de yenilgi alarak iyi bir performans sergilemiş ve takımının ligi 10. sırada bitirmesini sağlamıştı.

■ BERKE ÖZBAY
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