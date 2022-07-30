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Haberler Spor Köyceğizli sporcu kanoda şampiyon

Köyceğizli sporcu kanoda şampiyon

30.7.2022

Köyceğizli sporcu kanoda şampiyon
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden kano sporcusu Serkan Kakkaç, 200 metrede Türkiye şampiyonluğunu kazanarak ilçede gurur yaşattı. Türkiye Kano Federasyonu'nun Eskişehir'de düzenlediği Durgun Su Kano Türkiye Şampiyonası'nda Köyceğiz Spor Kulübü sporcuları Serkan Kakkaç ve Mehmet Topal madalyalarla döndü. Serkan Kakkaç, büyükler K1 500 metrede Türkiye ikincisi K1 200 metrede Türkiye Şampiyonu olma başarısını gösterdi. Ayrıca Mehmet Topal ve Serkan Kakkaç K2 1000 metrede Türkiye 2.'si olarak madalya aldı.

■ OSMAN AKÇA
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