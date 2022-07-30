KSK yasak savacak

TFF 3. Lig 1. Grup'ta yeni sezon öncesi 6 takviye yapan Karşıyaka, transfer yasağını kaldırmak için ağustos ayından itibaren girişimlere başlayacak. Daha önce 5 yıl süren transfer yasağını geçen yaz ve ara transfer döneminde 2 kez geçici olarak açıp kadrosunu uzun süre sonra takviye eden Karşıyaka, bu kez yasağı tamamen kaldıracak. Geçen yıl borçlu olduğu eski futbolcu, antrenör ve teknik adamların bir kısmına alacaklarının yüzde 25'ini ödeyen, bir bölümüne de paralarının yüzde 50'sini ödeme şartıyla dosyalarını kapatan Karşıyaka'nın önünde transfer yasağı kapsamına giren 1.3 milyon TL civarında kesinleşmiş borç kaldı. Yeşil-kırmızılı yönetim ağustos ayında bu dosyaları çözüp yasağı kaldırdıktan sonra yeni transferlerin lisanslarını lige yetiştirecek.

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