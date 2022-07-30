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Haberler Spor Menemen FK’da rota Gökayrota

Menemen FK’da rota Gökayrota

Sarı-lacivertliler, bir dönem F.Bahçe forması da giyen Velimeşe’nin orta saha oyuncusunu listesine ekledi

30.7.2022

Menemen FK’da rota Gökayrota
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Menemen Futbol Kulübü kadrosunu güçlendirmek için takviye çalışmalarına hız verdi. Sakaryaspor'dan forvet Ali Özgün ve Bodrumspor'dan ayrıldığı açıklanan Seçkin Getbay ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenilen İzmir temsilcisi yeni yönetimiyle transfer harekatına başladı. İzmir ekibinin, K.Maraşspor forması giyen 22 yaşındaki stoper Deniz Yılmaz'ın ardından son olarak Ergene Velimeşespor'dan ayrılan Gökay İravul'a da kanca attığı ifade edildi.

GÖRÜŞME YAPILACAK
Sarı-lacivertli yönetimin bonservisi elinde olan Gökay ve menajeri ile önümüzdeki günlerde bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi. Denizlispor altyapısından Fenerbahçe altyapısına transfer olan ve burada A takıma kadar yükselmeyi başaran 29 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Tekirdağ ekibinde 20 maçta forma giydi.

ÇOK TECRÜBELİ
Tecrübeli orta saha Gökay İravul, kariyeri boyunca 10 ekipte görev yaptı. Fenerbahçe'nin yanı sıra Manisaspor, Adana Demirspor, Alanyaspor, Samsunspor, Karagümrük, Bayrampaşaspor, Etimesgut Belediyespor ve Kırşehir Belediyespor'da da forma giyen Gökay, son olarak Ergene Velimeşe'de top koşturdu.

■ BERKE ÖZBAY

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