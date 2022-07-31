Dejan Drazic Bodrumspor’da

1. Lig'in yeni ekiplerinden Bodrumspor, 3. yabancı transferini de gerçekleştirdi. Göztepe'den Makedonyalı golcü Adis Jahovic ve Eyüpspor'dan Ganalı stoper Musah Mohammed'le sözleşme imzalayan yeşil-beyazlılar, Sırp futbolcu Dejan Drazic'i kadrosuna dahil etti. Yeşil-beyazlı ekip, 26 yaşındaki Sırbıstanlı sol kanat oyuncusu Drazic ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. OFK Belgrad'ta profesyonel futbol hayatına başlayan deneyimli oyuncu İspanya La Liga'ya transfer olup Celta Vigo ve Real Valladolid formalarını giydi. Son olarak Slovan Brastislava'dan kiralık olarak Macaristan ekibi Honved'e giden Drazic sezon sonunda takımı ile sözleşmesi bitince Bodrumspor'a transfer oldu. Drazic, kariyerinde 264 maça çıktı, 48 gol attı, 33 de asist yaptı. ■ SERVET SARUN

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