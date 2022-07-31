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Haberler Spor Dostça başladı dostça sona erdi

Dostça başladı dostça sona erdi

31.7.2022

Dostça başladı dostça sona erdi
2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Fethiyespor ile Beyaz Grup temsilcisi Nazilli Belediyespor arasında Fethiye İlçe Stadı'nda oynanan hazırlık maçı dostça başladı, dostça bitti: 1-1. Fethiyespor Başkanı Esat Bakırcı'nın yanı sıra tüm yöneticilerin izlediği karşılaşmayı 500 taraftar da takip etti. Henüz 1. dakikada Burak'ın sağ kanata gönderdiği topu iyi takip eden Nurettin Çakır, gelişine sert vurdu kaleci Zekeriya'yı avladı: 1-0. 39'da Emre kaleye doldurdu, kaleci Halil'in yumruklarıyla uzaklaştırmaya çalıştığı topu yakalayan Nurettin Çağlar düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-1. Maçın ikinci devresinde skor değişmedi, karşılaşma 1-1 bitti. ■ ERDOĞAN CANKUŞ
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