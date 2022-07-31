Filenin Efeleri finale yükseldi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger Kupası'nda fırtına gibi esiyor. Güney Kore'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Challenger Kupası'nda çeyrek final mücadelesinde Katar'ı 3-1 mağlup edip yarı finale yükselen Filenin Efeleri, yarı finalde de ev sahibi Güney Kore'ye set vermedi, salondan 3-0'lık zaferle ayrılan ay-yıldızlı ekibimiz finale yükseldi. Adis Lagumdzija, Burutay Subaşı, Vahit Emre Savaş, Baturalp Burak Güngör, Faik Samet Güneş, Arslan Ekşi, Yasin Aydın, Metin Toy, Mirza Lagumdzija, Murat Yenipazar, Berkay Bayraktar (L), Volkan Done'den (L) oluşan kadroyla sahaya çıkan Filenin Efeleri ev sahibi ekibe şans tanımadı.

KÜBA SINAVI SABAH 09.30'DA

A Milli Erkek Voleybol Takımı, yarı final maçında Güney Kore önünde setleri 26-24, 25-21 ve 25-22 kazanıp salondan 3-0'lık zaferle ayrıldı. Başantrenör Nedim Özbey yönetiminde başarılı sonuçlara imza atan Filenin Efeleri, finalde bugün TSİ 09.30'da Küba ile karşılaşacak. FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon ülke, 2023 FIVB Milletler Ligi'ne katılma hakkı elde edecek.