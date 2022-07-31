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Haberler Spor Manisa FK’ya genç orta saha

Manisa FK’ya genç orta saha

Siyah-beyazlı ekip, Pazarspor’dan 21 yaşındaki Kadir Kaan Yurdakul ile 3 senelik sözleşmeye imza attı

31.7.2022

Manisa FK’ya genç orta saha
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Pazarspor'dan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Kadir Kaan Yurdakul'u kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar, genç futbolcuyla Fikri Bayrıl Tesisleri'nde 3 yıllık sözleşme imzalarken, törene futbol şube sorumlusu Kürşat Ergun Aydın katıldı. Kadir Kaan imze töreninde, "Manisa Futbol Kulübü'nde olduğum için çok mutluyum. Uzun yıllardır bu seviyeleri görmek için çok uğraştım ve umarım bu kulüp için en iyisini yapacağım. Hep beraber çok iyi yerlere geleceğiz" dedi. Futbol Şube sorumlusu Aydın ise, "Öncelikle Kaan kardeşimize hayırlı olsun. Çok güzel bir kulübe geldiğini belirtmek istiyorum. Bu kulüp Kaan ve Kaan gibi genç arkadaşlarımız için çok büyük bir fırsat. Burada çok büyük başarılara imza atmasını temenni ediyorum. Çok çalışarak bize güç katacağından şüphemiz yok" şeklinde konuştu. ■ CÜNEYT HASÇELİK
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